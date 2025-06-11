Трамп: Торговая сделка между США и КНР находится на финальной стадии

США и Китай практически добились заключения торгового соглашения, оно должно получить одобрение глав двух государств. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному утверждению председателем [КНР] Си [Цзиньпином] и мной», - написал американский лидер в Truth Social. По его словам, Китай будет поставлять США редкоземельные металлы.

«Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай - 10%», - добавил президент. Вероятно, речь идет о том, что американские таможенные пошлины на товары из КНР составят 55%, а китайские тарифы на американскую продукцию – 10%.

Источник: ТАСС