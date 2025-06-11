Трамп назвал повсеместное использование БПЛА угрозой нацбезопасности США
Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время военных конфликтов представляет угрозу национальной безопасности США.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.
«Да, это так. Три года назад никто и подумать не мог, что они (БПЛА – ред.) могут быть настолько хороши», - ответил президент на вопрос журналиста, представляют ли дроны угрозу национальной безопасности.
Трамп также отметил, что не собирается запрещать беспилотники в США, однако «существует несколько вещей, которые нужно учитывать». По его словам, США должны «купить больше БПЛА», чем имеется у других стран.
Источник: ТАСС
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