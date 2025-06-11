Трамп назвал повсеместное использование БПЛА угрозой нацбезопасности США

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время военных конфликтов представляет угрозу национальной безопасности США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post.

«Да, это так. Три года назад никто и подумать не мог, что они (БПЛА – ред.) могут быть настолько хороши», - ответил президент на вопрос журналиста, представляют ли дроны угрозу национальной безопасности.

Трамп также отметил, что не собирается запрещать беспилотники в США, однако «существует несколько вещей, которые нужно учитывать». По его словам, США должны «купить больше БПЛА», чем имеется у других стран.

Источник: ТАСС