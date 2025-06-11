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Отец подозреваемого в бойне в школе австрийского Граца был выходцем из Армении

First News Media17:49 - Сегодня
Отец подозреваемого в бойне в школе австрийского Граца был выходцем из Армении

Стрельба в городе Грац стала одной из страшнейших в истории страны, трагедия унесла жизни десяти человек — это дети в возрасте от 14 до 17 лет, а также 59-летняя учительница.

В больницах Граца после нападения в настоящий момент остаются 11 человек. Нападавший — бывший 21-летний ученик этой школы, считавший себя «жертвой издевательств», покончил с собой. Мотивы его действий непонятны.

Как сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на полицию, подозреваемый жил со своей матерью-австрийкой, которая воспитывала его одна. По информации издания, его отец - выходец из Армении, и он не жил с ним в одном доме с момента развода.

Помимо прощального письма нападавший также оставил видеообращение к матери. В нем он просит прощения за то, «что собирается сделать сейчас». Затем он поблагодарил мать за «заботу», которую она ему дала.

По данным следствия, мать открыла видео через 24 минуты после его получения - к тому времени бойня уже была совершена.

В настоящее время в рамках дела допрашиваются несколько сотен человек.

Свои соболезнования семьям погибших в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.

Источник: Sputnik Армения

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