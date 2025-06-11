Hачался судебный процесс над спортсменами, обвиняемыми в нападении на майора ГПС

В Баку проведен подготовительный процесс по уголовному делу Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусы Ахмедова, обвиняемых в нападении на майора Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные.

Было принято решение о передаче уголовного дела в суд.

Судебное заседание назначено на 25 июня.

Отметим, 4 января около 03 часов в Хатаинском районе Баку группа спортсменов – Эльнур Гамидов, Эмиль Гумметов, Эльчин Гусейнов, Эльвин Мамедов, Муса Ахмедов и Рамал Асланов – совершила инцидент на почве хулиганства. Спортсмены напали на майора ГПС, заслуженного тренера по кикбоксингу и заслуженного мастера спорта Фуада Зейналова.

Участники нападения - Эльнур Гамидов, Эмиль Гумметов, Эльчин Гусейнов, Эльвин Мамедов, Муса Ахмедов и Рамал Асланов были задержаны полицией. Согласно информации, заказчиком нападения является I вице-президент Федерации кикбоксинга Рамал Асланов.

Решением Хатаинского районного суда в отношении задержанных Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Мусы Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца. В отношении Эльвина Мамедова была избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции. Им предъявлено обвинение по статье 221.2.1, 16.2.4, 221.3 УК Азербайджана.