Нефть подорожала на фоне сделки США с Китаем

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с ближайшей поставкой выросла до 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена увеличилась на 1,94%, достигнув отметки 68,17 доллара. Еще в середине дня цена составляла примерно 66,5 доллара. После этого она резко выросла благодаря рывкам на рынке, достигнув текущего уровня.

Рост цен связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о предварительном соглашении по торговле с Китаем. Он сообщил, что Пекин в рамках нового торгового договора будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ресурсы в полном объеме «авансом». Эти новости вызвали положительную реакцию инвесторов и способствовали росту цен на нефть.