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Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

First News Media09:33 - Сегодня
Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что беспорядки в Лос-Анджелесе кем-то финансируются и организованы профессионалами, отметив, что министерство юстиции выяснит, кто за этим стоит.

«То, что вы видите в Калифорнии, это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну. Мы не позволим этому случиться... Эти ребята являются профессионалами, они не любители... Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через (генерального прокурора США - ред.) Пэм Бонди и минюст, кто это... Кто финансирует всё это оборудование? Очень профессионально», - заявил Трамп, выступая перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Трансляцию его выступления вёл Белый дом.

Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

Источник: РИА Новости

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