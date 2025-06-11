18-й пакет санкций против России могут принять на следующей неделе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 18-й пакет санкций ЕС в отношении России может быть принят на следующей неделе.

"Мы ускорим работу над следующим пакетом санкций в Европейском союзе. Могу сказать, я благодарен, что вчера Европейская комиссия представила предложения по 18-му пакету санкций. И если все пойдет по плану, то он будет принят уже на следующей неделе", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине. В Вашингтоне, по его словам, "также ведется подготовка к возможным мерам со стороны Конгресса и администрации".

Канцлер ФРГ также заявил, что "Россия представляет угрозу безопасности по обе стороны Атлантики".

Источник: ТАСС