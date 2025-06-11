Пашинян потребовал от Эчмиадзина объяснений относительно нарушения обета безбрачия и наличия ребенка у священнослужителя

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал разъяснений от Эчмиадзина относительно нарушения обета безбрачия и наличия ребенка у священнослужителя.

«Пусть первопрестольный святой Эчмиадзин разъяснит, согласно канонам Армянской апостольской святой церкви, что происходит, когда выясняется, что священнослужитель нарушил обет безбрачия и после принятия этого обета у него родился ребенок?» - задался вопросом Пашинян в своем телеграм-канале.

29 мая премьер-министр Армении заявил на заседании правительства, что все церкви в Армении «чуланизированные», пояснив, что все самое ненужное складируется в церквях, в том числе мусор, чья-то одежда, обувь, кровать. Он также удивился тому, «сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни».

Предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископ Макар Акопян отметил, что заявление Пашиняна о «чуланизации» церквей является не только неуместным и крайне неудачным сравнением, но и оскорбительной и неуважительной характеристикой структуры.

Спустя несколько дней Пашинян усомнился в соблюдении Католикосом всех армян обета безбрачия и заявил, что если выяснится, что Гарегин II имеет ребенка, то он не может носить этот высший религиозный сан. Пашинян сообщил, что собирается создать координационный штаб для организации выборов нового Католикоса.

В ответ Высший церковный совет ААЦ провел собрание в Эчмиадзине, по итогам которого охарактеризовал высказывания Пашиняна в адрес церкви и Католикоса как «постыдную антицерковную кампанию», напомнив, что подобное поведение главы правительства, инициированные им против церкви процессы чреваты разрушительными последствиями.

Источник: Новости-Армения