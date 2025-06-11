В Техасе задействуют Национальную гвардию для обеспечения порядка

Войска Национальной гвардии будут развернуты в американском штате Техас для обеспечения общественного порядка на фоне вспыхнувших протестов против массовых задержаний нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

«Национальная гвардия Техаса будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка. Мирные протесты законны. Нанесение вреда человеку или имуществу незаконно и влечет за собой арест», - написал он в X.

Ранее губернатор Техаса сообщил о задержании в столице штата - городе Остине - более 10 участников акций протеста против миграционной политики американского правительства. Протестные выступления прошли также в техасском Далласе.

Источник: ТАСС