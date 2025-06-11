Украинский конфликт усугубляет различия между Россией и Украиной, поэтому Москва хочет его закончить как можно скорее.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной.

В интервью газете Мединский отметил, что на Западе украинский конфликт ошибочно сравнивают с войной между Англией и Францией, странами с разной историей и культурой. Конфликт на Украине представляет собой братоубийственную войну между двумя государствами с общим языком и культурой, которые представляют один народ и которым суждено быть близкими союзниками, пишет газета, не приводя при этом прямых цитат из этих высказываний Мединского.

«Это как конфликт между двумя братьями - старшим и младшим, - о том, кто из них умнее и влиятельнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляют различия [между двумя странами], и поэтому мы хотим закончить его как можно быстрее», - сказал Мединский.

Источник: ТАСС