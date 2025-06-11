США может ждать дефолт по госдолгу во второй половине лета

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета.

Oб этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

На слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США его спросили, когда у США закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,9 трлн. "

В середине или конце лета", - ответил министр. Он подчеркнул, что не может назвать конкретный месяц в связи с тем, что речь идет о "движущейся цели".