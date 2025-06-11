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ЕС рассмотрит план визовой либерализации для Армении

First News Media23:23 - 11 / 06 / 2025
ЕС рассмотрит план визовой либерализации для Армении

24 июня состоится обсуждение проекта плана действий по либерализации визового режима между ЕС и Арменией.

Как передает Schengen News, это подтвердил комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Так, данная тема обсуждалась на встрече министра внутренних дел Армении Арпине Саркисян с комиссаром ЕС по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером в рамках ее визита в Брюссель. На встрече обе стороны обсудили процесс либерализации визового режима между ЕС и Арменией, подчеркнув важность конкретных шагов.

Министр Саркисян представила проводимые в Армении реформы и подчеркнула готовность армянской стороны приложить значительные усилия для реализации плана действий.

Кроме того, Саркисян пригласил комиссара Бруннера посетить Армению в следующем году для более тесной координации действий, а также ознакомления с осуществляемыми масштабными изменениями, пишет Schengen News.

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