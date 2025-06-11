Ученики бакинской школы заявили, что у них требуют заплатить за аттестаты - ВИДЕО

В бакинской школе-лицее №264, как утверждают родители, с учеников требуют деньги за выдачу аттестатов.

Об этом рассказал Ровшан Зейналлы, отец одной из учениц 9-го класса. По его словам, классный руководитель потребовал, чтобы каждый ученик ззаплатил по 20 манатов. Ученики школы также подтвердили данный факт.

В Управлении образования города Баку сообщили, что по данному факту уже начата проверка. Представители ведомства пообещали оповестить общественность о результатах. Также подчёркивается, что любые случаи, противоречащие нормам и принципам работы учебных заведений, находятся под постоянным контролем, и при необходимости будут приняты меры в рамках закона.

В свою очередь, Государственное агентство по дошкольному и общему образованию напомнило, что выдача аттестатов полностью финансируется государством. Согласно установленному графику, выпускники 11-х классов получат документы с 14 по 20 июня, а учащиеся 9-х классов — с 23 по 28 июня. Взимание платы за аттестаты недопустимо и запрещено.