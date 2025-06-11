Бывший азербайджанский дипломат покончил с собой - ведется расследование - ОБНОВЛЕНО

По предварительной информации, 56-летний Ильгар Ибрагимов покончил с собой, повесившись в собственной квартире, сообщает АПА.

Как сообщает агентство, трагедия произошла 9 июня около 14:00.

Следствие по факту инцидента проводит прокуратура одного из столичных районов.

Официальная причина самоубийства пока не установлена, обстоятельства происшествия выясняются.

12:05

Бывший консул Азербайджана в Узбекистане Ильгар Ибрагимов найден мертвым в собственном доме.

Как сообщает Bakupost.az, он вернулся в Баку зимой. Причина смерти Ильгара Ибрагимова пока неизвестна.

Отмечается, что он долгое время работал в дипломатической службе, занимал должности первого секретаря и консула в посольстве Азербайджана в Узбекистане.