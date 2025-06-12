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Президент Ирана: Не позволим атаковать ни сантиметра нашей земли

First News Media13:15 - Сегодня
Президент Ирана: Не позволим атаковать ни сантиметра нашей земли

Наш народ тверд и непреклонен. Он не позволит врагу атаковать ни единого сантиметра своей земли.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в связи с сообщениями о возможности израильского удара по иранским ядерным объектам, передает vesti.co.il.

12 июня CBS News со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Израиль предупредил США, что «полностью готов» начать операцию против ядерных объектов Ирана.

Это одна из причин, по которым накануне некоторым американским гражданам, в том числе дипломатам и родственникам военных, посоветовали покинуть Ближний Восток.

Газета New York Times сообщила, что иранские власти подготовили ответ на возможный удар Израиля по ядерным объектам исламской республики.

Ранее Иран пригрозил ударом по всем базам США на Ближнем Востоке.

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