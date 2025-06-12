В Иране в результате сильного пожара сгорело 10 кораблей

В результате сильного пожара на юге Ирана в провинции Хормозган пламя охватило десять судов.

Крупный пожар вспыхнул рано утром в четверг на причале Джавад аль-Амме в селе Бустано, округ Парсиан, расположенном в провинции Хормозган на юге Ирана: «Пламя охватило десять коммерческих судов, что потребовало масштабного реагирования экстренных служб».

Директор Управления по кризисным ситуациям в Хормозгане Мехрдад Хасанзаде, подтвердил инцидент, заявив, что пожар начался около 9:00 по местному времени.

Для ликвидации пожара были направлены команды пожарных и спасателей из соседних провинций, включая Фарс и Бушер: «Пожарные машины из Ламерада и Асалуйеха, пожарные катера из Бушера и порта Шахид Раджаи, а также спасательные бригады из Бастака, Бандар-Ленге и местных сил Парсиана были мобилизованы для тушения огня».

«Все логистические возможности провинции были мобилизованы для того, чтобы сдержать огонь и предотвратить его распространение», - сообщил он.

Причина пожара на данный момент неизвестна, проводится детальное расследование.

Источник: Mehr