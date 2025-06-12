 Арам Габрелянов утверждает, что Саргсян и Пашинян объединились против Кочаряна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Арам Габрелянов утверждает, что Саргсян и Пашинян объединились против Кочаряна

First News Media15:55 - Сегодня
Арам Габрелянов утверждает, что Саргсян и Пашинян объединились против Кочаряна

Экс-президент Армении Серж Саргсян продолжает вести с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном совместную игру по дискредитации другого экс-президента РА Роберта Кочаряна.

Об этом утверждает российский медиаменеджер Арам Габрелянов.

«Как стало известно, Сержу разрешили выезд из Армении. План сержникола такой. Серж пытается при помощи одного из российских олигархов встретиться в Кремле и убедить российскую власть, что Никол готов лизать ноги в Кремле и просить прощения. Саргсян же хочет выступить посредником в спасении Пашиняна. Понятно одно, что Саргсян ненавидит Кочаряна ничуть ни меньше Пашиняна. Как рассказывают, сами члены РПА недовольны позицией Саргсяна и считают его позицию предательской», - написал Габрелянов в своем Telegram-канале.

Поделиться:
186

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30° тепла

Мнение

Захарова предостерегает, Баку напоминает: разрешения у Москвы не спрашиваем

Общество

Впервые для Азербайджана: открыт доступ к самому здоровому дому в мире - EYWA в Дубае ...

Армения

СМИ: Пашинян отправится в Анкару для встречи с Эрдоганом

Арам Габрелянов утверждает, что Саргсян и Пашинян объединились против Кочаряна

Пашинян потребовал от Гарегина II освободить Армянскую апостольскую церковь

ЕС рассмотрит план визовой либерализации для Армении

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

В Армении возбудили уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна

Пашинян о встрече экс-президента Армении с Католикосом: Поддерживает такого же мошенника, как он сам

ЕС рассмотрит план визовой либерализации для Армении

В Армении запустили обратный отсчет до следующих выборов в парламент

Последние новости

Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей ОЭС

Сегодня, 17:36

Спецпосланник Трампа озвучил предложение США по урегулированию ситуации в Украине

Сегодня, 17:34

Между Азербайджаном и Китаем подписаны важные документы о сотрудничестве в области науки, технологий и искусственного интеллекта

Сегодня, 17:19

Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией турецких предпринимателей - ФОТО

Сегодня, 17:16

Иран рассмотрит возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

Сегодня, 17:12

Зурабишвили оштрафовали за участие в митинге

Сегодня, 17:10

Россия и Украина обменялись пленными

Сегодня, 17:08

После празднования дня рождения на работе уволен заведующий отделением Сабунчинского медцентра

Сегодня, 17:07

Хикмет Гаджиев: Азербайджан заинтересован в развитии экономического сотрудничества с Иорданией

Сегодня, 17:04

СМИ: Пашинян отправится в Анкару для встречи с Эрдоганом

Сегодня, 16:54

Лейла Алиева в формате видеоконференции приняла участие в мероприятии высокого уровня ВОЗ - ФОТО

Сегодня, 16:50

Левон Мнацаканян: В Апрельских боях мы потеряли 18 боевых позиций

Сегодня, 16:15

СМИ: Все 242 человека на борту рейса Air India погибли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:06

На «Тезе Базаре» выявлены нарушения – ФОТО

Сегодня, 16:05

Иран объявил о начале военных учений

Сегодня, 16:03

После крушения самолета в Индии на Нью-Йоркской фондовой бирже снижались акции Boeing

Сегодня, 16:02

Гёйгёльский винный завод подвёл итоги 2024 года - ФОТО

Сегодня, 15:59

Баку выразил соболезнования Индии

Сегодня, 15:58

Арам Габрелянов утверждает, что Саргсян и Пашинян объединились против Кочаряна

Сегодня, 15:55

В Иране в результате сильного пожара сгорело 10 кораблей

Сегодня, 15:48
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36