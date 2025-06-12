Арам Габрелянов утверждает, что Саргсян и Пашинян объединились против Кочаряна

Экс-президент Армении Серж Саргсян продолжает вести с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном совместную игру по дискредитации другого экс-президента РА Роберта Кочаряна.

Об этом утверждает российский медиаменеджер Арам Габрелянов.

«Как стало известно, Сержу разрешили выезд из Армении. План сержникола такой. Серж пытается при помощи одного из российских олигархов встретиться в Кремле и убедить российскую власть, что Никол готов лизать ноги в Кремле и просить прощения. Саргсян же хочет выступить посредником в спасении Пашиняна. Понятно одно, что Саргсян ненавидит Кочаряна ничуть ни меньше Пашиняна. Как рассказывают, сами члены РПА недовольны позицией Саргсяна и считают его позицию предательской», - написал Габрелянов в своем Telegram-канале.