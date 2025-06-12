После крушения самолета в Индии на Нью-Йоркской фондовой бирже снижались акции Boeing

Акции американской авиастроительной корпорации Boeing снижались почти на 8% в ходе утренней торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Такая динамика отмечена на фоне крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии.

По данным на 12:30 мск (московское время), акции компании снижались на 7,96%, до $196,97 за бумагу. К 12:41 мск котировки замедлили снижение и торговались на уровне $199,14 за бумагу (-6,93%).

По предварительным данным, крушение потерпел пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Он следовал рейсом Ахмедабад - Лондон. На его борту находились 242 человека.

Источник: ТАСС