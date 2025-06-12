СМИ: Пашинян отправится в Анкару для встречи с Эрдоганом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает 24News со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
Отмечается, что визит премьер-министра Армении в Турцию намечен на 20 июня.
По данным сайта, Пашинян и Эрдоган планируют обсудить отношения Армении с Турцией и Азербайджаном. В повестку включен также ряд других вопросов, связанных с заключением мирного договора между Иреваном и Баку.
Издание попыталось получить комментарий пресс-секретаря премьера Назели Багдасарян, однако та не ответила на звонки.
Напомним, 5 июня премьер-министр Никол Пашинян созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армяно-турецких отношений и региона.
Источник: Sputnik Армения