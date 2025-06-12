Спецпосланник Трампа озвучил предложение США по урегулированию ситуации в Украине

США предлагают остановить боевые действия по текущей линии фронта и вернуть Россию «в цивилизованное сообщество».

Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе. Также — возвращение России в цивилизованное сообщество», — сказал он.

По его словам, США не хотят, чтобы через 3-5 лет произошла новая война.

Источник: Газета.ру