Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мероприятиях в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Кабинету Министров поручено подготовить и реализовать план мероприятий в связи с присвоением городу Шуша статуса туристической столицы ОЭС на 2026 год, а также решить другие связанные с этим вопросы.