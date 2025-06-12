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Мнацаканян: На ранее оккупированных территориях Азербайджана устанавливались мины, произведенные в Армении

First News Media19:30 - Сегодня
Мнацаканян: На ранее оккупированных территориях Азербайджана устанавливались мины, произведенные в Армении

Сегодня на продолжающемся судебном процессе в Бакинском военном суде обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на вопросы прокурора о минировании территорий Азербайджана.

Report сообщает, что он заявил о закладке противопехотных и противотанковых мин на оккупированных территориях Азербайджана.

По словам Л.Мнацаканяна, на начальном этапе были заложены мины, произведенные в Советском Союзе, а на последующем этапе - мины, полученные из России и переданные режиму через Армению. "В последнее время мины также производились в Республике Армения и передавались нам", - добавил он.

Напомним, что на предыдущих судебных заседаниях Л.Мнацаканян заявил, что "армия" самопровозглашенного режима считается частью вооруженных сил Армении.

Отметим, что завтра продолжится суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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