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СМИ: Израиль готов к началу операции в Иране

First News Media09:24 - Сегодня
СМИ: Израиль готов к началу операции в Иране

Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, передает американский телеканал CBS News со ссылкой на американские источники.

«Официальных лиц США проинформировали, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране», - говорится в публикации.

При этом, как отмечается, в Вашингтоне ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.

«Это одна из причин, по которой США посоветовали некоторым американцам покинуть регион ранее в среду», - сообщает телеканал со ссылкой на собеседников.

При этом указывается, что израильские чиновники отказались комментировать информацию о возможном начале операции.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Штаты опасаются возможной атаки Израиля по ядерным объектам Ирана без уведомления президента США Дональда Трампа. Как подчеркивало издание, подобные действия подорвали бы переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.

США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона — отмены американских санкций.

В среду в министерстве обороны США сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет дал разрешение на добровольный выезд членов семей американских военнослужащих с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Источник: РИА Новости

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