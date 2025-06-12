В еще одном американском городе ввели комендантский час

Мэр города Спокан в штате Вашингтон Лиза Браун объявила о введении комендантского часа на фоне протестов.

После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны.

«Мэр Лиза Браун ввела комендантский час, начинающийся в 21.30 среды (по местному времени - ред.)», - говорится в заявлении, опубликованном официальным аккаунтом Спокана в соцсети X.

В заявлении указывается, что комендантский час будет действовать до 5.00 четверга по местному времени в части центральных районов города. Исключение относится к правоохранителям, сотрудникам служб реагирования на чрезвычайные ситуации, местным жителям, а также уезжающим с работы и приезжающим на нее.

Источник: РИА Новости