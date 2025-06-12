NYT: Иран разработал план контрудара в ответ на возможную атаку Израиля

Иранские военные и правительственные чиновники обсудили ответные действия на случай удара со стороны Израиля.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По его данным, исламская республика разработала план ответа, который подразумевает немедленный контрудар по территории еврейского государства с использованием сотен баллистических ракет.

Как ранее сообщил телеканал CBS, должностные лица США получили информацию, согласно которой Израиль готов к началу военной операции против Ирана. По сведениям интернет-портала Axios, американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре 9 июня предостерег израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от такого шага.

Со своей стороны представитель военных кругов США сообщил ТАСС, что министр обороны Пит Хегсет разрешил «добровольный отъезд» членов семей американских военнослужащих с Ближнего Востока по соображениям безопасности. В свою очередь Госдепартамент заявил, что предписал части сотрудников посольства США в Ираке покинуть страну из-за «роста напряженности в регионе». Трамп, комментируя эти шаги, подчеркнул: «Их вывозят, поскольку это место может быть опасным. Увидим, что будет». Говоря об Иране, хозяин Белого дома отметил: «Нельзя, чтобы они получили ядерное оружие. Очень просто. Нельзя, чтобы они получили ядерное оружие. Мы этого не допустим».

В среду министр обороны исламской республики Азиз Насирзаде заявил, что в случае войны с США она атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС