Трамп разочарован Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей

Oб этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован Украиной. Поскольку считаю, что сделки можно было заключить. Очень важно добиться этого, чтобы остановить кровопролитие", - сказал Трамп.

По его словам, Украина и Россия теряют 5-6 тысяч человек в неделю. Это "преимущественно военные", но также и мирные жители, потому что по ним также наносят ракетные удары.

"Как бы вам понравилось жить в здании, если бы вы знали, что вечером есть большая вероятность, что в него попадет ракета? Это ужасно. Должно быть, ужасно так жить. ", - добавил президент.