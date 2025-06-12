Пашинян потребовал от Гарегина II освободить Армянскую апостольскую церковь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз резко высказался в адрес духовного руководства Армянской апостольской церкви.

В опубликованном на своей странице в Facebook заявлении он фактически потребовал от Католикоса всех армян Гарегина II освободить Первопрестольный Эчмиадзин и покинуть церковный пост, передают армянские СМИ.

«Армянская апостольская святая церковь будет возвращена Иисусу Христу и армянскому народу. Ктрич Нерсисян должен освободить Первопрестольный», — написал Пашинян, назвав духовного лидера по мирскому имени, что уже само по себе трактуется как выражение неуважения.

Премьер-министр отметил, что у него нет своего кандидата на пост католикоса, но есть четкое представление о том, каким должен быть духовный лидер армян: «человек, который верит в Бога и является последователем Иисуса Христа, а не мошенником-ростовщиком», «благочестивый священнослужитель, а не распутник». Пашинян обвинил церковную верхушку в лицемерии, фарисействе и осквернении святынь.

Политик также жестко отреагировал на попытки его критиков интерпретировать ситуацию как внешнее вмешательство: «Некоторые пытаются увидеть «турецкий» или «азербайджанский» след. Это и есть прямое проявление фарисейства». По его словам, использование подобных аргументов — это попытка увести внимание общества от реальных проблем в Церкви.