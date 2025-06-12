Эмин Агаларов намерен построить экологичную гостиницу в ущелье Бозжыра

Известный предприниматель и девелопер, основатель компании Agalarov Development Эмин Агаларов выразил намерение инвестировать в туристическую инфраструктуру Мангистауской области Казахстана.

Одним из ключевых направлений потенциальных инвестиций станет строительство гостиницы на территории уникального природного объекта — ущелья Бозжыра.

Как сообщили в управлении туризма региона, Агаларов с делегацией посетил Актау, где ознакомился с инвестиционными возможностями области. В ходе визита обсуждались перспективные туристические площадки, включая разработку мастер-плана курортной зоны «Кендерли»., передает Казинформ.

Особое внимание девелопера привлекло ущелье Бозжыра — природный памятник с высокой геологической, культурной и эстетической ценностью. По информации областного управления, концепция предполагаемой гостиницы будет основываться на принципах устойчивого развития и гармоничной интеграции в окружающий ландшафт. Проект обещает соответствовать международным экологическим стандартам и учитывать мнение местных жителей, учёных и экологов.

Ранее стало известно, что в ущелье Бозжыра уже стартовало строительство визит-центра, что свидетельствует о нарастающем интересе к превращению этой уникальной территории в полноценное туристическое направление.