Кобахидзе расценил призыв Туска отменить безвизовый режим для Грузии как угрозу и шантаж

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал выступление в польском парламенте премьера Польши Дональда Туска, призвавшего отменить или ограничить безвизовый режим для граждан Грузии в страны Евросоюза, угрозой и шантажом.

«Вчера мы услышали выступление премьер-министра Дональда Туска в польском парламенте, в котором содержалась реальная угроза грузинскому народу. Нельзя таким образом угрожать народу из-за сделанного им выбора и из-за того, что кому-то в Европе не нравятся итоги наших парламентских выборов», - сказал он журналистам в четверг, находясь с визитом в Венгрии.

Кобахидзе считает, что угроза Туска о возможном приостановлении безвизового режима для Грузии является шантажом.

«Этот шантаж рассчитан на развитие в Грузии политических процессов в каком-то другом направлении, - сказал он. - Такой шантаж по отношению к нам, продолжающийся уже несколько лет не действует на наш народ».

Источник: Интерфакс