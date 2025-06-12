Спикер парламента Грузии обвинил Польшу в лоббировании интересов Саакашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска и главу польского МИД Радослава Сикорского в лоббировании интересов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Туск в среду, выступая в Сейме, заявил, что Польша намерена убедить партнеров по ЕС отменить либо значительно ограничить безвизовый въезд для граждан Грузии на территорию союза.

«Действующее правительство Польши, премьер, министр иностранных дел являются лоббистами Михаила Саакашвили. Я вам напомню съезды «Европейской народной партии», на которых Дональд Туск, как руководитель этой партии, прочитал нам письмо Михаила Саакашвили из тюрьмы - преступника, человека, создавшего систему пыток. <...> Мы помним также заявления министра иностранных дел Сикорского, когда он даже сегодня называет Саакашвили, человека, создавшего систему пыток, рэкет, модернизатором и примерным демократом», - сказал Папуашвили журналистам.

Источник: ТАСС