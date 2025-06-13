Саудовская Аравия осудила израильскую атаку на Иран

Саудовская Аравия решительно осудила израильскую атаку на Иран и призвала международное сообщество "взять ответственность за прекращение агрессии".

Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

"Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает вопиющую агрессию Израиля против братской Исламской Республики Иран, что подрывает ее суверенитет и безопасность, а также представляет собой явное нарушение международных законов и норм", - указано в заявлении.

Источник: ТАСС