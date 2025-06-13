Безопасные поездки на такси - право каждого – ФОТО

Теперь пользователи могут сообщить о вопросах безопасности онлайн в режиме реального времени.

Безопасность водителей, оказывающих услуги посредством приложения Bolt, и их пассажиров является приоритетом в деятельности компании. Платформа, предлагающая пользователям комфортный и надежный опыт поездок, постоянно внедряет новшества и улучшения в сфере безопасности с технологичными решениями.

В приложении существует несколько функций, предусмотренных для повышения безопасности в ходе поездок:

● отслеживание поездок в реальном времени и предоставление деталей поездки близким,

● кнопка «Экстренная помощь»

● функция «Trip anomaly» – если автомобиль в течение 10 минут находится без движения, система автоматически связывается с пользователем.

Все поездки отслеживаются с помощью GPS и записываются.

Уже несколько месяцев как в приложении запущена новая функция безопасности Pick-up Code (Код подтверждения поездки). Эта функция предусмотрена исключительно для удостоверения старта поездки с правильным водителем и пассажиром и предотвращения поездки другого лица на назначенном автомобиле. Пассажир может активировать этот код в разделе “Безопасность”.

Кроме этого, в разделе «Набор инструментов безопасности» пользователи могут сообщить о высокой скорости, пренебрежительном отношении водителя (например, разговор по телефону) и других опасных случаях, наблюдаемых в ходе поездки.

Менеджер Bolt по доверию и безопасности Иса Рагимли отметил следующее:

“В приложении существует ряд функций, обеспечивающих безопасность до поездки, в ходе поездки и после ее завершения. Одним из важных аспектов является то, что пассажиры должны связаться со Службой поддержки клиентов и пожаловаться в случае возникновения претензий, например, несоответствие данных автомобиля, неэтичное поведение водителя или другие случаи, связанные с безопасностью.

В то же время пользователям рекомендуется сопоставить номерной знак автомобиля, фотографию и имя водителя с данными, указанными в приложении. Предоставление деталей маршрута близким и оценка водителя по завершении поездки повышает безопасность, а также вносит вклад в улучшение качества обслуживания".

Основная цель всех этих мер, принятых компанией Bolt, заключается в обеспечении комфортного и безопасного использования услуг такси в повседневной жизни водителями-партнерами, пассажирами и в целом жителями.

Отметим, что полное соблюдение местного законодательства в ходе оказания услуг всеми водителями через приложение Bolt - наш приоритет. В этих целях, тесно сотрудничая с уполномоченными государственными структурами, мы обеспечиваем наличие у активных водителей необходимой лицензии и соблюдение всех правовых и операционных стандартов, требуемых для оказания транспортных услуг. Это сотрудничество служит продолжительной защите безопасности, прозрачности и координации с регуляторными органами.

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