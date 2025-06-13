Секретарь Совбеза Армении высказался об урегулировании отношений с Турцией

Секретарь Совбеза РА Армен Григорян не стал комментировать информацию о визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию, призвав дождаться сообщения Кабмина.

По его словам, вопрос урегулирования отношений с Турцией остается первостепенным во внешней повестке Армении.

«Мы продолжаем работать над урегулированием отношений, открытием границы. Это не идеальный вариант того, чего мы бы хотели достичь, но мы видим прогресс», - сказал Григорян.

Ранее армянские СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поедет на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В повестке - армяно-турецкие, армяно-азербайджанские отношения и вопросы, связанные с мирным договором с Баку.

Источник: Sputnik Армения