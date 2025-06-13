 Генсек СЕ о важности мира между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Генсек СЕ о важности мира между Азербайджаном и Арменией

First News Media14:15 - Сегодня
Генсек СЕ о важности мира между Азербайджаном и Арменией

Для Совета Европы важно, чтобы мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией было подписано как можно скорее.

Об этом в интервью «Арменпресс» заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

«Это было бы хорошо для всех стран. Это будет хорошо для региона, потому что нам и вам нужна предсказуемость и стабильность в регионе, потому что это лучший способ предложить населению хорошую перспективу. Это также лучший способ быть готовым к решению проблем, которые мы наблюдаем прямо сейчас в глобальной геополитике. И как мы видим, если этот шаг будет сделан, это будет действительно огромным и очень позитивным достижением для всего региона», - сказал А.Берсе.

Он отметил, что СЕ находится в контакте с Азербайджаном и Арменией, как со странами-членами: «У меня самого была возможность встретиться с президентом Алиевым и обсудить этот вопрос. И я думаю, что Совет Европы может поддержать этот процесс. Мы можем быть там для стран. И мы также можем поговорить с другими партнерами. У меня самого были контакты с Турцией, которая является важным соседом для всего региона, и я сказал им, что это будет важно для Европы, но, вероятно, также и для Турции. Именно здесь мы можем помочь дружеской поддержкой, которую можем оказать».

Генсек СЕ подчеркнул важность Южного Кавказа для Европы и мира.

«Вот почему я присутствую в этом регионе, вот почему я так активно участвую во всех этих дискуссиях. Я думаю, что это хороший способ добиться некоторого прогресса, чтобы Южный Кавказ и страны, лидеры стран поняли, что нам небезразлично то, что здесь происходит. Мы заинтересованы в том, чтобы видеть прогресс. И мы также прилагаем усилия и помогаем там, где это возможно, чтобы добиться некоторого прогресса, потому что это именно то, что мы можем сделать», - указал А.Берсе.

Поделиться:
170

Актуально

Повестка Президента

Новый этап реформ: Азербайджан сделал очередной шаг в реализации пятого ...

Интервью

Хаджар Агаева о шокирующей роли в «Əqrəb mövsümü», участии в Венецианском фестивале и ...

Общество

Рейсы AZAL в Лахор, Мумбаи и Даммам отменены - ОБНОВЛЕНО

В мире

Израиль совершил новую атаку на Тебриз

Армения

Пашинян: Армения не может быть и в ЕС, и в ЕАЭС

Армения не намерена прекращать присутствие российских войск в стране

Пашинян уверяет: Армения не собирается разрывать отношения с Россией

Генсек СЕ о важности мира между Азербайджаном и Арменией

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Пашинян: Гарегин II нарушил обет безбрачия, и я докажу это, если он попытается отрицать

ЕС рассмотрит план визовой либерализации для Армении

В Армении запустили обратный отсчет до следующих выборов в парламент

В Армении возбудили уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна

Последние новости

Пезешкиан призвал людей доверять руководству Ирана после израильской атаки

Сегодня, 16:20

Израиль закроет диппредставительства по всему миру

Сегодня, 16:15

Не менее 20 высокопоставленных иранских командиров погибли при израильских ударах

Сегодня, 16:10

Трамп назвал атаку Израиля превосходной

Сегодня, 16:05

Пашинян: Армения не может быть и в ЕС, и в ЕАЭС

Сегодня, 16:00

Хаджар Агаева о шокирующей роли в «Əqrəb mövsümü», участии в Венецианском фестивале и не только - ФОТО

Сегодня, 15:55

Пезешкиан пообещал дать ответ Израилю

Сегодня, 15:50

Рейсы AZAL в Лахор, Мумбаи и Даммам отменены - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

Израиль нанес новые удары по ядерному объекту в Натанзе

Сегодня, 15:40

Армения не намерена прекращать присутствие российских войск в стране

Сегодня, 15:35

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ВКС КСИР в ходе ночных ударов

Сегодня, 15:30

В Конгрессе США шефа Пентагона назвали «позором» для Америки и призвали «убираться к черту»

Сегодня, 15:25

Президент Ирана анонсировал свое обращение к народу

Сегодня, 15:20

Киев получил от ЕС еще один миллиард евро

Сегодня, 15:15

Израиль совершил новую атаку на Тебриз

Сегодня, 15:10

Пашинян уверяет: Армения не собирается разрывать отношения с Россией

Сегодня, 15:05

В Азербайджане опровергли слухи о военных полетах у границы с Ираном

Сегодня, 15:00

Трамп: Последствия отказа Ирана от сделки с США будут хуже любых ожиданий

Сегодня, 14:55

В Иране заявили, что 95 человек ранены из-за ударов Израиля

Сегодня, 14:50

Ведется расследование по факту обнаружения в Агдаме фрагментов костей, напоминающих скелет человека

Сегодня, 14:45
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36