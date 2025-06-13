Генсек СЕ о важности мира между Азербайджаном и Арменией

Для Совета Европы важно, чтобы мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией было подписано как можно скорее.

Об этом в интервью «Арменпресс» заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

«Это было бы хорошо для всех стран. Это будет хорошо для региона, потому что нам и вам нужна предсказуемость и стабильность в регионе, потому что это лучший способ предложить населению хорошую перспективу. Это также лучший способ быть готовым к решению проблем, которые мы наблюдаем прямо сейчас в глобальной геополитике. И как мы видим, если этот шаг будет сделан, это будет действительно огромным и очень позитивным достижением для всего региона», - сказал А.Берсе.

Он отметил, что СЕ находится в контакте с Азербайджаном и Арменией, как со странами-членами: «У меня самого была возможность встретиться с президентом Алиевым и обсудить этот вопрос. И я думаю, что Совет Европы может поддержать этот процесс. Мы можем быть там для стран. И мы также можем поговорить с другими партнерами. У меня самого были контакты с Турцией, которая является важным соседом для всего региона, и я сказал им, что это будет важно для Европы, но, вероятно, также и для Турции. Именно здесь мы можем помочь дружеской поддержкой, которую можем оказать».

Генсек СЕ подчеркнул важность Южного Кавказа для Европы и мира.

«Вот почему я присутствую в этом регионе, вот почему я так активно участвую во всех этих дискуссиях. Я думаю, что это хороший способ добиться некоторого прогресса, чтобы Южный Кавказ и страны, лидеры стран поняли, что нам небезразлично то, что здесь происходит. Мы заинтересованы в том, чтобы видеть прогресс. И мы также прилагаем усилия и помогаем там, где это возможно, чтобы добиться некоторого прогресса, потому что это именно то, что мы можем сделать», - указал А.Берсе.