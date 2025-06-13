Ynet: Руководство ВВС Ирана уничтожено в подземном штабе

Израильские военные проинформировали министра обороны Израиля Исраэля Каца, что большая часть высшего руководства ВВС Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе.

Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, Кац был проинформирован об этом входе заседания по оценке ситуации, которое он проводил вместе с начальником Генерального штаба армии Израиля Эялем Замиром и директором разведслужбы «Моссад» Давидом Барнеа.

Источник: ТАСС