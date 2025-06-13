Пашинян уверяет: Армения не собирается разрывать отношения с Россией

Армения не ставит перед собой задачу разрыва отношений с Россией.

Об этом заявил в Чехии премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает радиостанция «Свобода».

«Я сказал, что недавно наш парламент принял закон о начале членства в Евросоюзе. Сейчас у нас очень тесное сотрудничество с ЕС. Но, с другой стороны, у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, поскольку наша внешняя политика сбалансированная и балансируется. И это наша стратегия», - заявил Пашинян.

Отметим, что в марте парламент Армении принял во всех чтениях законопроект о начале процесса членства в ЕС. После принятия закона о начале процесса членства в ЕС, ставшего дополнительным поводом для армяно-российской напряженности, различные высокопоставленные лица из Москвы заявили, что Армения должна выбрать либо ЕАЭС, либо ЕС.

Напомним, что при вступлении Армении в ЕАЭС такую же позицию занял ЕС.