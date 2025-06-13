Президент Ирана анонсировал свое обращение к народу

Сразу после начала атаки Израиля на Иран президент и правительственная команда Исламской республики взяли ситуацию под контроль.

Об этом говорится в публикации президента Ирана Масуда Пезешкиана на его странице в социальной сети Х.

«Как только произошло преступное нападение сионистского режима, президент и правительственная команда взяли ситуацию под контроль, и по этому поводу было проведено специальное заседание правительственного совета», - говорится в публикации.

В ней также сообщается, что Масуд Пезешкиан вскоре выступит перед иранским народом.

Он выразил надежду на то, что власти Израиля пожалеют «о своих сегодняшних действиях».