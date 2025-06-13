ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего ВКС КСИР в ходе ночных ударов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС республики) генерал-майора Амира Али Хаджизаде в ходе ночных ударов по подземному командному центру в Иране.

«Ночью разведка установила, что высшая цепочка командования ВКС КСИР собралась в подземном командном центре, чтобы подготовиться к атаке на Израиль. В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удары по командному центру, где находился командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде вместе с другими высшими офицерами», - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в ходе этого удара были также ликвидированы командующий подразделением беспилотников ВКС КСИР и глава воздушного командования ВКС КСИР.

Источник: ТАСС