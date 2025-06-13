Израиль нанес новые удары по ядерному объекту в Натанзе

Израиль снова атаковал иранский завод по обогащению урана в Натанзе.

Ударам также подверглись окрестности городов Тебриз и Шираз, сообщило иранское государственное телевидение.

Прежние удары Израиля по ядерным объектам в Натанзе и Фордо не привели к жертвам среди населения, ущерб нанесен незначительный. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«К счастью, у нас нет жертв и информации об ущербе. Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо находятся глубоко под землей», - приводит его слова агентство Tasnim.

Источник: ТАСС