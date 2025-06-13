Израиль закроет диппредставительства по всему миру

Израиль закрывает свои посольства по всему миру и призывает граждан сохранять бдительность и не демонстрировать еврейскую или израильскую символику в общественных местах, говорится в заявлениях, опубликованных на веб-сайтах посольств в пятницу после того, как Израиль начал масштабные атаки на Иран.

В заявлениях говорится, что Израиль не будет предоставлять консульские услуги, и граждан призывают сотрудничать с местными службами безопасности, если они столкнутся с враждебной деятельностью.

Сроки закрытия посольств не сообщаются. Человек, ответивший в посольстве в Берлине, не сообщил дополнительных подробностей.

Источник: Аль-Арабия