Пезешкиан призвал людей доверять руководству Ирана после израильской атаки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал иранский народ сохранять единство и доверять иранскому руководству после того, как в пятницу Израиль совершил беспрецедентную атаку на страну.

«Я прошу всю нацию сохранять единство… и в то же время доверять чиновникам, — сказал Пезешкиан. - Нации нужно единство... больше, чем когда-либо».

Тем временем в пятницу в Тегеране прошли демонстрации протестующих, призывающих к ответным действиям в ответ на израильские удары по Ирану.

Источник: CNN