Израильские военные заявляют, что стране необходимо подготовиться к «длительной операции»

Израиль должен подготовиться к «длительной операции», заявил журналистам в пятницу представитель израильских военных Эффи Дефрин.

«Мы продолжим действовать до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны», — сказал Дефрин, имея в виду напряженность в отношениях с Ираном, а также войну Израиля в секторе Газа.

Он сообщил, что Израиль готовится к ответу Ирана.

«Мы знаем, что они готовятся к ответу и открытию по нам огня», — сказал представитель армии.

Дефрин добавил, что большинство иранских беспилотников, выпущенных в пятницу в ответ на атаку Израиля, были перехвачены.

Источник: CNN