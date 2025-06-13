ВВС Израиля атаковал в Иране десятки ракетных установок и места хранения ракет

Самолеты ВВС Израиля нанесли в Иране новые удары по десяткам пусковых ракетных установок, ракетам класса земля - земля и ракетным складам. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За последние часы самолеты ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ракетам класса земля – земля Ирана. В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, мест хранения ракет и других военных объектов», - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что «на одном из атакованных объектов на западе Ирана была ликвидирована пусковая ракетная установка, спрятанная в гражданском контейнере».

Источник: ТАСС