В Баку прошел ориентационный день второго цикла Программы развития Азада Мирзаджанзаде - ФОTO

12 июня в отеле Landmark состоялся ориентационный день второго цикла Программы развития Азада Мирзаджанзаде — инициативы, направленной на поддержку молодых людей в освоении навыков лидерства, командной работы и проектного мышления.



Программа помогает участникам формировать прочный личный и профессиональный фундамент, персональную социальную ответственность, ориентируясь на реальные вызовы современности и стимулируя участие молодежи в позитивных общественных преобразованиях.

Программа объединила молодых людей со всей страны — 40% участников представляют регионы за пределами Баку, включая Лянкяран, Газах, Нахчыван, Гянджу, Физули и другие.



В рамках мероприятия:

- были представлены цели и возможности программы;

- прошли установочные тренинги и командные упражнения;

- была презентована цифровая платформа на базе Notion, обеспечивающая взаимодействие между участниками, менторами и экспертами;



С отдельными тематическими сессиями выступили приглашённые спикеры:

- Сабина Алиева, руководитель Центра по работе с иностранными студентами (АГУНП), с темой «Наследие Азада Мирзаджанзаде: ценности и след в науке»;

- Вюгар Садыг, основатель Центра развития этического лидерства «Uğur Yolu», с темой «Личная социальная ответственность, общее благо и этика».



Ключевым событием дня стала панельная дискуссия на тему «Личный брендинг и личная ответственность» с участием учеников Азада Мирзаджанзаде, успешных представителей частного и государственного секторов.

Спикеры:

- Шахин Сеидзаде — депутат Милли Меджлиса

- Зульфия Аббасова — заведующая отделением Локбатанского медицинского центра

- Малик Абдуллаев — менеджер по закупкам Департамента финансовых и организационных решений группы компаний, Pasha Holding

- Турал Гаджиев — партнер по технологиям и трансформации, Deloitte



Обсуждение было посвящено вопросам личной ответственности, развитию лидерского потенциала, брендингу и построению осознанного профессионального пути.



Руководитель программы Лейла Сеидзаде рассказала о планах на ближайшее будущее: до конца июня участники представят финализированные проектные идеи, после чего в течение трёх месяцев, при поддержке экспертов и менторов, будут работать над их реализацией.



Приём заявок на участие остаётся открытым. Принять участие могут молодые люди, которые соответствуют следующим критериям:



Условия участия:

▪ Возраст: 18–35 лет

▪ Гражданство Азербайджанской Республики

▪ Наличие инновационной или креативной идеи, которую можно трансформировать в социально значимый проект



Подать заявку можно по ссылке: https://forms.gle/j112YFnqyF8C3sHu6.