В Баку прошел ориентационный день второго цикла Программы развития Азада Мирзаджанзаде - ФОTO
12 июня в отеле Landmark состоялся ориентационный день второго цикла Программы развития Азада Мирзаджанзаде — инициативы, направленной на поддержку молодых людей в освоении навыков лидерства, командной работы и проектного мышления.
Программа помогает участникам формировать прочный личный и профессиональный фундамент, персональную социальную ответственность, ориентируясь на реальные вызовы современности и стимулируя участие молодежи в позитивных общественных преобразованиях.
Программа объединила молодых людей со всей страны — 40% участников представляют регионы за пределами Баку, включая Лянкяран, Газах, Нахчыван, Гянджу, Физули и другие.
В рамках мероприятия:
- были представлены цели и возможности программы;
- прошли установочные тренинги и командные упражнения;
- была презентована цифровая платформа на базе Notion, обеспечивающая взаимодействие между участниками, менторами и экспертами;
С отдельными тематическими сессиями выступили приглашённые спикеры:
- Сабина Алиева, руководитель Центра по работе с иностранными студентами (АГУНП), с темой «Наследие Азада Мирзаджанзаде: ценности и след в науке»;
- Вюгар Садыг, основатель Центра развития этического лидерства «Uğur Yolu», с темой «Личная социальная ответственность, общее благо и этика».
Ключевым событием дня стала панельная дискуссия на тему «Личный брендинг и личная ответственность» с участием учеников Азада Мирзаджанзаде, успешных представителей частного и государственного секторов.
Спикеры:
- Шахин Сеидзаде — депутат Милли Меджлиса
- Зульфия Аббасова — заведующая отделением Локбатанского медицинского центра
- Малик Абдуллаев — менеджер по закупкам Департамента финансовых и организационных решений группы компаний, Pasha Holding
- Турал Гаджиев — партнер по технологиям и трансформации, Deloitte
Обсуждение было посвящено вопросам личной ответственности, развитию лидерского потенциала, брендингу и построению осознанного профессионального пути.
Руководитель программы Лейла Сеидзаде рассказала о планах на ближайшее будущее: до конца июня участники представят финализированные проектные идеи, после чего в течение трёх месяцев, при поддержке экспертов и менторов, будут работать над их реализацией.
Приём заявок на участие остаётся открытым. Принять участие могут молодые люди, которые соответствуют следующим критериям:
Условия участия:
▪ Возраст: 18–35 лет
▪ Гражданство Азербайджанской Республики
▪ Наличие инновационной или креативной идеи, которую можно трансформировать в социально значимый проект
Подать заявку можно по ссылке: https://forms.gle/j112YFnqyF8C3sHu6.