МИД Ирана: Тегеран отреагирует решительно и пропорционально действиям Израиля

Иран намерен отреагировать решительно и пропорционально действиям Израиля.

Об этом говорится в письме главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, адресованном генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН.

«Израильский режим и его покровитель, а именно Соединенные Штаты, должны нести полную ответственность за эти вопиющие нарушения международного права и их серьезные последствия, - отмечается в письме. - Иран оставляет за собой право на самооборону, закрепленное статьей 51 Устава ООН, и ответит решительно и пропорционально на эти незаконные и трусливые действия».

Источник: ТАСС