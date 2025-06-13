Flydubai приостановила полеты в Азербайджан, Армению, Россию и ряд других стран СНГ

«Перевозчик Flydubai, по данным на 15:00 по бакинскому времени, отменил 22 рейса за 13—14 июня в Дубай (ОАЭ) из 10 аэропортов России, передает ТАСС.

Отмечается, что пассажиры были осведомлены через туроператоров, SMS и электронную почту.

Кроме того, авиакомпания отменила запланированные на 13 и 14 июня рейсы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Базирующийся в Дубае перевозчик выполняет полеты в эти страны через иранское воздушное пространство.

Ранее представитель Flydubai сообщил ТАСС, что авиакомпания приостановила полеты в Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Ливан и Сирию на фоне эскалации в ближневосточном регионе.