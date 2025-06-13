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В иранском ядерном комплексе зафиксировано радиоактивное загрязнение

First News Media19:30 - Сегодня
В иранском ядерном комплексе зафиксировано радиоактивное загрязнение

На фоне повторных ракетных ударов по ядерному объекту в Натанзе официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что в результате повреждений внутри комплекса зафиксировано радиационное загрязнение.

Однако, по его словам, утечки за пределы объекта не произошло.

«Хотя в пределах ядерного комплекса Натанз действительно зафиксировано загрязнение, оно не распространилось за его пределы. Ситуация находится под контролем», — приводит его слова информационное агентство NourNews.

Камальванди подчеркнул, что были оперативно приняты все необходимые меры для стабилизации обстановки, и на данный момент состояние объекта оценивается как стабильное.

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