В иранском ядерном комплексе зафиксировано радиоактивное загрязнение

На фоне повторных ракетных ударов по ядерному объекту в Натанзе официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что в результате повреждений внутри комплекса зафиксировано радиационное загрязнение.

Однако, по его словам, утечки за пределы объекта не произошло.

«Хотя в пределах ядерного комплекса Натанз действительно зафиксировано загрязнение, оно не распространилось за его пределы. Ситуация находится под контролем», — приводит его слова информационное агентство NourNews.

Камальванди подчеркнул, что были оперативно приняты все необходимые меры для стабилизации обстановки, и на данный момент состояние объекта оценивается как стабильное.