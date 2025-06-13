Израиль назвал операцию против Тегерана «Ам КеЛави»

Израиль назвал операцию против Ирана «Ам КеЛави» («Нация, как лев»).

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщила израильская газета The Jerusalem Post, десятки израильских истребителей приняли участие в первой волне ударов по десяткам военных целей и иранским ядерным объектам рано утром в пятницу.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), у Ирана достаточно урана, чтобы создать ядерное оружие в течение нескольких дней.

Предварительно сообщается, что атака началась с точечных подрывов иранских военных чиновников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после атаки на Иран объявил чрезвычайное положение. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги.

Источник: Gazeta.Ru