Израиль назвал операцию против Тегерана «Ам КеЛави»
Израиль назвал операцию против Ирана «Ам КеЛави» («Нация, как лев»).
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как сообщила израильская газета The Jerusalem Post, десятки израильских истребителей приняли участие в первой волне ударов по десяткам военных целей и иранским ядерным объектам рано утром в пятницу.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), у Ирана достаточно урана, чтобы создать ядерное оружие в течение нескольких дней.
Предварительно сообщается, что атака началась с точечных подрывов иранских военных чиновников.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац после атаки на Иран объявил чрезвычайное положение. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги.
Источник: Gazeta.Ru
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