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В Нью-Йорке усиливают меры безопасности после атаки Израиля по Ирану

First News Media08:35 - Сегодня
В Нью-Йорке усиливают меры безопасности после атаки Израиля по Ирану

В Нью-Йорке усилены меры безопасности городских объектов, связанных с Израилем.

Об этом заявил мэр города Эрик Адамс в социальной сети X.

«Меня проинформировали о ситуации в Израиле и Иране, и контртеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка внимательно следит за ситуацией. Из соображений предосторожности мы усиливаем меры безопасности в молитвенных домах и на дипломатических объектах Израиля», — заявил Адамс.

Источник: Gazeta.Ru

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