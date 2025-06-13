В Нью-Йорке усиливают меры безопасности после атаки Израиля по Ирану

В Нью-Йорке усилены меры безопасности городских объектов, связанных с Израилем.

Об этом заявил мэр города Эрик Адамс в социальной сети X.

«Меня проинформировали о ситуации в Израиле и Иране, и контртеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка внимательно следит за ситуацией. Из соображений предосторожности мы усиливаем меры безопасности в молитвенных домах и на дипломатических объектах Израиля», — заявил Адамс.

Источник: Gazeta.Ru