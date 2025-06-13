Израиль нанес удар по военной базе на западе Ирана

Израильские военные атаковали военный объект, расположенный на западе Ирана.

Об этом сообщает агентство SNN.

По данным журналистов, атакована одна из военных баз, которая находится в городе Боруджерде в иранской провинции Лурестан.

По данным The New York Times со ссылкой на представителей иранских властей, израильская авиация атаковала как минимум шесть военных объектов в окрестностях иранской столицы, включая базу в районе Парчина.

По информации источников издания, удары пришлись не только по военной инфраструктуре, но и по жилым зданиям, расположенным в двух особо охраняемых зонах, предназначенных для высшего военного командования Ирана.

Источник: Gazeta.Ru